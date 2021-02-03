Данилов рассказал, как в СНБО голосовали за санкции против каналов Медведчука

Санкции против Тараса Козака, соратника народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, были введены после письменного голосования членов Совета национальной безопасности и обороны. Они сделали невозможным вещание трех пророссийских телеканалов – "112 Украина", "Newsone" и "ZIK".

Секретарь СНБО Алекcей Данилов отметил, что решение поддержали 17 из 19 участников голосования. Об этом сообщила пресс-служба органа.

"Состоялось заседание СНБО, где путем письменного голосования члены рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов СНБО 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – уточнил Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение СНБО своим указом от 2 февраля. В тот же день некоторые ресурсы начали блокировать трансляцию упомянутых телеканалов.

Кроме того, 3 февраля стало известно, что санкции также якобы наложили и на самолеты Медведчука и Козака, которыми они летали в Россию.

По предварительной информации, основанием для введения таких ограничений стали поставки угля из ОРДЛО компаниями, связанными с указанными лицами.

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