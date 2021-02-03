ЕС удовлетворен санкциями против телеканалов Медведчука, – дипломат

В Европейском Союзе "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению украинским правительством санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", которые принадлежат Виктору Медведчуку – нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", куму президента России Владимира Путина.

Об этом заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, пишет "Укринформ". Он отметил, что пока это неофициальная реакция.

"Могу сказать, что уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Европейской комиссии и Службе внешней политики ко вчерашнему решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о наших санкциях (против указанных телеканалов, – ред.). Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что во время визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать", – сказал Точицкий.

Дипломат также отметил, что вопрос санкций ЕС "остается чувствительным". Если Украина хочет иметь более эффективную реакцию, "нам следует четко формулировать досье", считает он.

Как сообщил OBOZREVATEL:

2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука – Тарас Козак и ряда его медиакомпаний. Речь идет в частности об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.

Решение приняли в СНБО в этот же день путем голосования. 17 членов Совета проголосовали за, один воздержался, один был в командировке.

Также выяснилось, что Украина ввела санкции и на самолеты Медведчука и Козака, которыми политик и его правая рука постоянно пользовались для прямых перелетов в РФ.