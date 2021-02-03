Украина наложила санкции на самолеты Медведчука и Козака – СМИ

Персональные санкции против партнера лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Тараса Козака, которые вступили в силу после введения правительством в действие решения СНБО, были заблокированы не только принадлежащие им телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik, но и самолеты.

Ими политик и его правая рука постоянно пользовались для прямых перелетов в Россию, что запрещено. Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины.

По их словам, самолеты были перерегистрированы в Молдове после того, как в США озвучили намерения ввести против Медведчука санкции.

А после наложения таких в Украине этим самолетам запрещается входить в воздушное пространство страны, а также совершать посадки на ее территории, брать пассажиров и прочее.

Примечательно, что еще в сентябре 2015-го вступило в силу решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые попал ряд российских авиакомпаний, среди них – "Аэрофлот". В ответ Росавиация ввела полный запрет на использование воздушного пространства РФ для авиакомпаний Украины. В ноябре того же года Госавиаслужба Украины уведомила российскую сторону о запрете транзита через Украину для авиакомпаний России с 26 ноября.

Однако Медведчук и некоторые его соратники не раз совершали перелеты чартерными рейсами в РФ, в частности для встреч с главой страны-агрессора Путиным. СМИ заявляли, что политик регулярно "злоупотребляет своим статусом уполномоченного Украиной на переговоры с Россией по освобождению пленных и использует свое исключительное право прямого авиасообщения с РФ не только в государственных целях, но и в собственных".

Например, в 2019 году стало известно, что около 10:00 пятницы, 30 августа, самолет лидера ОПЗЖ Медведчука вылетел из аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны"). Кроме самого Медведчука, на борту находился его коллега нардеп Вадим Рабинович.

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