В СМИ раскрыли основания для санкций против Медведчука и Козака
Основанием для введения персональных санкций против правого руки лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака якобы стали поставки связанными с ними компаниями угля с оккупированных районов Донбасса.
Тогда как заседание Совета нацбезопасности и обороны, где рассматривался этот вопрос, не было традиционным. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности и Офисе президента.
По данным СМИ:
санкциям против Козака и связанных с ним юрлиц способствовало расследование, проведенное украинскими спецслужбами, во время которое были установлены схемы с поставками угля с ОРДЛО, которые способствуют финансированию терроризма.
Отмечается, что фигурант санкций попал под действие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
упомянутое заседание СНБО 2 февраля по санкциям проводилось способом письменного голосования. В частности, было расписано время, когда каждый из членов Совета должен был появиться на 4-й этаж Банковой, где поставить/или нет свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Так, это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения, а бланки с подписями принимал и собирал сам секретарь СНБО Алексей Данилов.
решение о наложении санкций не было молниеносным и не было напрямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.
"В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность", – пишет издание.
Отметим, что ранее активисты Восточной правозащитной группы заявили об изменении кураторов предприятий на оккупированном Россией Донбассе. По их данным, контроль над добычей угля Кремль передает компании, которую связывают с оппозиционным украинским нардепом Вbктором Медведчуком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет в том числе об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.
В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался поддержать эти санкции. А потом заявил, что санкции против каналов Медведчука – это плохо.
Также выяснилось, что Украина наложила санкции и на самолеты Медведчука и Козака, которыми политик и его правая рука постоянно пользовались для прямых перелетов в РФ.