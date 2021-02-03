В СМИ раскрыли основания для санкций против Медведчука и Козака

Основанием для введения персональных санкций против правого руки лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака якобы стали поставки связанными с ними компаниями угля с оккупированных районов Донбасса.

Тогда как заседание Совета нацбезопасности и обороны, где рассматривался этот вопрос, не было традиционным. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности и Офисе президента.

По данным СМИ:

санкциям против Козака и связанных с ним юрлиц способствовало расследование, проведенное украинскими спецслужбами, во время которое были установлены схемы с поставками угля с ОРДЛО, которые способствуют финансированию терроризма.

Отмечается, что фигурант санкций попал под действие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

упомянутое заседание СНБО 2 февраля по санкциям проводилось способом письменного голосования. В частности, было расписано время, когда каждый из членов Совета должен был появиться на 4-й этаж Банковой, где поставить/или нет свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Так, это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения , а бланки с подписями принимал и собирал сам секретарь СНБО Алексей Данилов.

решение о наложении санкций не было молниеносным и не было напрямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

"В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность", – пишет издание.

Отметим, что ранее активисты Восточной правозащитной группы заявили об изменении кураторов предприятий на оккупированном Россией Донбассе. По их данным, контроль над добычей угля Кремль передает компании, которую связывают с оппозиционным украинским нардепом Вbктором Медведчуком.

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