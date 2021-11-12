Совбез ООН – о кризисе с беженцами: Беларуси не удастся оказать давление на ЕС, эта тактика неприемлема

Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) выразили готовность обсудить новые меры в отношении Беларуси. Они заявили, что ситуацией с нелегальными мигрантами на границе с Польшей стране не удастся оказать давление на Евросоюз.

Такая практика является неприемлемой, говорится в совместном заявлении государств (Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Британии, США и Албании). Он было опубликовано 11 ноября на сайте постоянного американского представительства при организации.

Белорусские власти лидеры стран призвали прекратить свои бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей.

"Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к беженцам для оказания гуманитарной помощи. Власти Беларуси должны понимать, что оказать давление на Европейский Союз таким образом, путем циничной инструментализации мигрантов, не удастся", – подчеркнули члены Совбеза.

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При этом они выразили солидарность с Польшей и Литвой, добавив, что готовы обсудить вопрос о дальнейших шагах, которые ООН и ее партнеры могут предпринять для поддержки стран. В том числе нацелить их на тех, кто участвует в деятельности режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и способствует незаконному пересечению внешних границ Евросоюза.

"Мы останемся едины и полны решимости защитить ЕС от этих гибридных операций белорусских властей", – отметили в заявлении.

Правительства стран, откуда приезжают нелегальные мигранты, в Совбезе ООН призвали к сотрудничеству з целью предостеречь граждан "от попадания в ловушку, которую расставили белорусские власти".

Там еще раз осудили шаги Беларуси к дестабилизации соседних стран и внешней границы ЕС, а также "отвлечения внимания от собственных растущих нарушений прав человека".

Напомним: Совбез ООН решил провести срочное заседание из-за кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Мероприятие инициировали Франция, Ирландия и Эстония, оно пройдет в закрытом режиме.

Напомним:

О том, чем ситуация грозит Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелись споры по поводу беженцев на границе Беларуси с Польшей. Люди указали, что некоторые выходцы из бедных стран, которым якобы нечего есть и они вынуждены ночевать в палатках и греться кострами, одеты в куртки за тысячи долларов.