Совбез ООН – о кризисе с беженцами: Беларуси не удастся оказать давление на ЕС, эта тактика неприемлема
Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) выразили готовность обсудить новые меры в отношении Беларуси. Они заявили, что ситуацией с нелегальными мигрантами на границе с Польшей стране не удастся оказать давление на Евросоюз.
Такая практика является неприемлемой, говорится в совместном заявлении государств (Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Британии, США и Албании). Он было опубликовано 11 ноября на сайте постоянного американского представительства при организации.
Белорусские власти лидеры стран призвали прекратить свои бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей.
"Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к беженцам для оказания гуманитарной помощи. Власти Беларуси должны понимать, что оказать давление на Европейский Союз таким образом, путем циничной инструментализации мигрантов, не удастся", – подчеркнули члены Совбеза.
При этом они выразили солидарность с Польшей и Литвой, добавив, что готовы обсудить вопрос о дальнейших шагах, которые ООН и ее партнеры могут предпринять для поддержки стран. В том числе нацелить их на тех, кто участвует в деятельности режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и способствует незаконному пересечению внешних границ Евросоюза.
"Мы останемся едины и полны решимости защитить ЕС от этих гибридных операций белорусских властей", – отметили в заявлении.
Правительства стран, откуда приезжают нелегальные мигранты, в Совбезе ООН призвали к сотрудничеству з целью предостеречь граждан "от попадания в ловушку, которую расставили белорусские власти".
Там еще раз осудили шаги Беларуси к дестабилизации соседних стран и внешней границы ЕС, а также "отвлечения внимания от собственных растущих нарушений прав человека".
Напомним: Совбез ООН решил провести срочное заседание из-за кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Мероприятие инициировали Франция, Ирландия и Эстония, оно пройдет в закрытом режиме.
Напомним:
8 ноября на белорусско-польской границе собралась большая группа мигрантов-курдов, пытающихся попасть в Польшу. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание.
Беженцы недалеко от белорусского пункта пропуска "Брузги" разбили палаточный лагерь и жгли костер. Первая ночь там прошла сравнительно спокойно, а затем с белорусской стороны вооруженные люди якобы начали стрелять в воздух.
9 ноября на границе Беларуси с Польшей мигранты устроили новую атаку пограничного пункта. А на следующий день несколько десятков беженцев незаконно пробрались через границу с территории Беларуси в Польшу. Они порвали оборудованные колючей проволокой пограничные заборы.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что Кремль может направить потоки мигрантов и в нашу страну. А глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью будет усилена силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно опрокинут около 8,5 тысячи силовиков и авиацию.
О том, чем ситуация грозит Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелись споры по поводу беженцев на границе Беларуси с Польшей. Люди указали, что некоторые выходцы из бедных стран, которым якобы нечего есть и они вынуждены ночевать в палатках и греться кострами, одеты в куртки за тысячи долларов.