Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за ситуации с беженцами: в Польше опасаются штурма границы
Совет безопасности ООН в срочном порядке обсудит кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Экстренное заседание инициировали Эстония, Франция и Ирландия.
Об этом сообщает AFP. Встреча должна пройти за закрытыми дверями.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что подобные ситуации не должны использоваться в политических целях или становиться причиной напряженности в отношениях между государствами.
Тем временем в Польше опасаются, что в четверг вечером беженцы пойдут на полномасштабный штурм границы. Заместитель главы МВД Бартош Гродецки связал возможную атаку с тем, что польские силовики будут отвлечены на охрану мероприятий ко Дню независимости страны, пишет Onet.
По его словам, на участке Подляского отделения пограничной службы была еще одна попытка силового перехода, в ней приняли участие 150 человек.
А в окрестностях Шудзялува произошло очередное нападение мигрантов на солдата – его ударили веткой в грудь. В ответ военнослужащий произвел два предупредительных выстрела в воздух.
Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Migranci pozostają pod ścisłą kontrolą białoruskich służb pic.twitter.com/Epoz9kdMm6— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2021
Для понимания ситуации на белорусско-польской границе читайте наш материал.
Напомним, лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши показали на спутниковых фото. Кроме того, опубликовано видео военных Беларуси со снайперскими винтовками и гранатометами.
Как сообщал OBOZREVATEL, мигранты пытаются пересечь границу между Польшей и Беларусью. 10 ноября несколько десятков человек смогли прорваться, однако польские пограничники задержали нарушителей.
Польская сторона заявляет, что беларусские пограничники специально свозят людей к границе.