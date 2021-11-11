Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за ситуации с беженцами: в Польше опасаются штурма границы

Совет безопасности ООН в срочном порядке обсудит кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Экстренное заседание инициировали Эстония, Франция и Ирландия.

Об этом сообщает AFP. Встреча должна пройти за закрытыми дверями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что подобные ситуации не должны использоваться в политических целях или становиться причиной напряженности в отношениях между государствами.

Тем временем в Польше опасаются, что в четверг вечером беженцы пойдут на полномасштабный штурм границы. Заместитель главы МВД Бартош Гродецки связал возможную атаку с тем, что польские силовики будут отвлечены на охрану мероприятий ко Дню независимости страны, пишет Onet.

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По его словам, на участке Подляского отделения пограничной службы была еще одна попытка силового перехода, в ней приняли участие 150 человек.

А в окрестностях Шудзялува произошло очередное нападение мигрантов на солдата – его ударили веткой в грудь. В ответ военнослужащий произвел два предупредительных выстрела в воздух.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Migranci pozostają pod ścisłą kontrolą białoruskich służb pic.twitter.com/Epoz9kdMm6 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2021

Для понимания ситуации на белорусско-польской границе читайте наш материал.

Напомним, лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши показали на спутниковых фото. Кроме того, опубликовано видео военных Беларуси со снайперскими винтовками и гранатометами.

Как сообщал OBOZREVATEL, мигранты пытаются пересечь границу между Польшей и Беларусью. 10 ноября несколько десятков человек смогли прорваться, однако польские пограничники задержали нарушителей.

Польская сторона заявляет, что беларусские пограничники специально свозят людей к границе.