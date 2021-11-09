Мигранты предприняли новую попытку прорвать границу Беларуси с Польшей. Видео
Во вторник, 9 ноября, на границе Беларуси с Польшей началась новая атака нелегальных мигрантов пограничного пункта с целью проникновения на территорию Европейского союза. В Варшаве убеждены, что ситуация напрямую контролируется белорусскими спецслужбами под руководством диктатора Александра Лукашенко в ответ на западные санкции против Минска.
Об этом сообщило издание RMF24. Кадры нового наступления нелегалов из Ирака сняли с беспилотников польские пограничники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Несколько тысяч человек были выведены белорусскими силовиками вместо обычной дороги через лес на тот участок разграничения Беларуси и Польши, где не предусмотрен пограничный переход. Это можно наблюдать с видеозаписей, которые мы имеем в своем распоряжении", – указал президент Польши Анджей Дуда после конференции в Бюро национальной безопасности.
Также политик указал, что пограничные службы Польши подготовлены к оказанию отпора при совершении провокационных действий и прямому прорыву толпы беженцев через границу.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
стихийный наплыв беженцев 8 ноября на границе Польши и Беларуси вызвал тревогу Анджея Дуды, который созвал экстренное совещание по госбезопасности;
польские пограничники не без труда сумели предотвратить прорыв тысяч беженцев на территорию ЕС, но мигранты остались ночевать у металлического забора.