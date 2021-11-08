Мигранты предприняли попытки прорваться из Беларуси на территорию Польши, слышны выстрелы. Фото и видео

В понедельник, 8 ноября, на беларусско-польской границе собралась большая группа мигрантов-курдов. Они пытаются попасть в Польшу.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. Мигранты начали прорываться через пограничное заграждение, используя для этого длинные бревна. Польские пограничники открыли стрельбу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала нелегалы собирались пойти на КПП Брузги-Кузница, чтобы законно пересечь границу Беларуси и затем просить поляков пропустить их в свою страну. Далее они якобы хотят двигаться в Германию.

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Однако белорусские пограничники согнали колонну с дороги в лес.

Как сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак, 12 тысяч военных приведены в полную боеготовность для защиты границы.

"Вместе с Министерством внутренних дел и администрацией мы готовы защищать польскую границу", – написал он.

В свою очередь, Литва предлагает ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на границе Польши и Беларуси. Страна также начала стягивать на границу войска.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", – заявил глава Службы охраны госграницы Рустамас Любаевас на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне, отмечает DELFI.

По его данным, на границе Беларуси с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов.

Позднее в Пограничной службе Польши сообщили, что группы мигрантов штурмуют границу. Они пытаются разрушить пограничный забор. На границу направлены антитеррористические подразделения.

"Повышаем боеготовность наших сил в ответ на агрессивные действия белорусской стороны, приведшей тысячи людей к польской границе", – подчеркнул в Twitter официальный представитель войск территориальной обороны Польши полковник Марек Петржак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Беларуси около границ с Литвой заметили развертывание зенитно-ракетных комплексов С-300. Также перемещение ЗРК заметили и под Волковыском, в 50 км от границы с Польшей.