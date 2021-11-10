Две группы мигрантов прорвались через границу из Беларуси в Польшу: появились подробности. Фото и видео

Несколько десятков человек на белорусско-польской границе незаконно пробрались на территорию Польши. В ночь на 10 ноября мигранты порвали оборудованные колючей проволокой пограничные заборы.

Это произошло в двух местах – окрестностях города Крынки и гмины Беловежа. Ситуация остается напряженной, сообщают польское радио Białystok и издание Onet Wiadomosci (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пресс-секретарь Подляского пограничного отряда майор Катажина Зданович заявила, что в обоих случаях заборы были прорваны с применением силы.

Правоохранители задержали нарушителей, хотя некоторым удалось вернуться на линию границы. В пограничной службе Польши предполагают, что таких случаев будет больше.

Видео дня

Тем временем в лагере беженцев под селом Кузница напряженность немного спала, там с белорусской стороны пункта пропуска "Брузги" остаются не менее нескольких сотен человек. Польские службы сообщают, что беженцы получали еду от белорусов.

"У мигрантов есть палатки, спальные мешки, а вечером они жгут костры, чтобы согреться. Их также постоянно охраняют белорусские службы", – говорится в материале.

По оценкам польских служб, на границу двух стран прибыло 2-4 тысячи мигрантов. По последним данным, около 800 человек останутся в лагере недалеко от Кузницы, а часть беженцев должна была переехать на север, в сторону границы с Литвой.

Со своей стороны белорусские СМИ со ссылкой на независимых белорусских блогеров пишут о якобы формировании второй группы беженцев, которая "уже в среду переедет к границе с Польшей".

Отметим: нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко по черновикам, написанным, вероятно, в Москве, устроил Европейскому Союзу новый миграционный кризис, превратив свою страну в "коридор свободы" на пути мигрантов в Польшу, Литву и Латвию. О том, как обострилась ситуация на границе Беларуси с ЕС и как это может срикошетить по Кремлю, – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL: