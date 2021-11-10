"Теперь сами будете их ловить": как Лукашенко использовал мигрантов для мести ЕС

Последний диктатор Европы, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко по черновикам, написанным, вероятно, в Москве, устроил Европейскому Союзу новый миграционный кризис, превратив свою страну в "коридор свободы" на пути мигрантов в Польшу, Литву и Латвию.

Таким образом, нелегитимный глава государства мстит за санкции и протесты, которые устроили граждане его страны против итогов президентских выборов в августе 2020 года. Лукашенко уверен, что протесты не обошлись без "руки Запада".

О том, как обострилась ситуация на границе Беларуси с ЕС и как это может срикошетить по Москве, рассказывает OBOZREVATEL.

История с рукотворным мигрантским кризисом началась не в ноябре 2021 года. Еще раньше в сеть не раз попадали фото и видео, на которых мигрантов сопровождали вооруженные сотрудники пограничной службы Беларуси, помогавшие им попасть в ЕС, иногда даже любезно срезая колючую проволоку, которая мешала перелезть через забор к мечте.

Видео дня

Однако всерьез ситуация осложнилась именно в ноябре, когда на границу с Польшей белорусские "добрые человечки" привели несколько тысяч мигрантов-курдов, которые мечтают попасть, в худшем случае в Польшу, а в лучшем – в Германию.

8 ноября ситуация обострилась до предела. Мигранты-курды планировали официально пересечь границу на КПП Брузги-Кузница, но были остановлены белорусскими силовиками и загнаны в лес.

После этого мигранты пыталась прорвать границу с Польшей, проломав забор силой, но были остановлены польскими силовиками, применившими газ.

Реагируя на происходящее, Польша срочно мобилизовала к границе военных. Аналогичным образом поступила и Литва, которая тоже объявила чрезвычайное положение на границе.

Под вечер 8 ноября также стало известно, что Польша временно прекратила работу пункта пропуска Кузница и закрыла его.

9 ноября ситуация с мигрантами никак не изменилась: ночью они установили палатки и жгли костры. К счастью, обошлось без новых попыток прорыва границы, но количество мигрантов выросло до почти 5 тысяч. В ответ Варшава выставила кордон из 12 тысяч военных.

Осложняют ситуацию и ночные морозы, которые пришли в регион в ноябре. Беларусь уже обвиняет Польшу в бесчеловечном отношении к мигрантам, Варшава же прямо говорит о том, что Минск намеренно устраивает ЕС кризис в отместку за санкции.

Экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил, что "согласно международному праву, их (мигрантов. – Ред.) должны отправлять туда, откуда они прибыли, то есть в Беларусь, а Беларусь должна отправить в Россию, а уже Россия их отправлять домой", – пояснил он.

Левченко прогнозирует, что "если Польша и Литва проявят жесткость и гибкость, это ударит бумерангом по самому Кремлю".

Дипломат считает, что новым кризисом Лукашенко должен отвлечь ЕС от "игры России с ценами на газ или фактического торпедирования Россией саммита министров иностранных дел "нормандского" формата".

Он также выразил мнение, что в ЕС учли уроки миграционного кризиса 2015 года и понимают, что всем мигрантам помочь просто невозможно, а потому будут действовать согласно международному праву, то есть – отправлять мигрантов в страны, откуда они прибыли.

В Польше сложившуюся ситуацию уже назвали одним из самых сложных периодов с начала кризиса на границе с Беларусью.

Президент Анджей Дуда заявил, что на видео четко видно, что белорусские пограничники вывели мигрантов через лес на тот участок границы, где нет пограничного перехода.

"Несколько тысяч человек были выведены белорусскими силовиками через лес на тот участок разграничения Беларуси и Польши, где не предусмотрен пограничный переход. Это можно наблюдать с видеозаписей, которые мы имеем в своем распоряжении", – сказал Дуда.

Он также заявил, что польские военные готовы к любым провокациям на границе.

В Германии тем временем заявили о готовности помочь Польше и резко раскритиковали Минск.

Официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер заявил, что белорусский режим действует в качестве контрабандиста, превращая беженцев и мигрантов в инструмент для достижения своих целей. В Германии уверены, что ЕС должен сообща дать ответ на действия Беларуси.

Также в Германии заявили о том, что имеют доказательства того, что Беларусь принудительно отправляет мигрантов к границам Польши, Латвии и Литвы, за что Минску грозят новые санкции.

9 ноября стало известно, что ЕС частично пересмотрел свое решение относительно упрощения выдачи виз для граждан Беларуси, усложнив их получение для белорусских чиновников.

На стороне Варшавы выступили и в НАТО, заявив о готовности обеспечить безопасность в регионе. В Североатлантическом альянсе заявили, что "гибридная тактика" Лукашенко, которая предусматривает использование беженцев для давления на членов НАТО Литву, Латвию и Польшу, является неприемлемой.

В то же время представитель Ватикана призвал страны ЕС к гуманному отношению к мигрантам, и попросил стороны конфликта "взять на себя ответственность и решить этот гуманитарный кризис".

Ситуацию с мигрантами Лукашенко уже успел обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Согласно информации на сайте Кремля, "президенты обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах".

Ранее в Москве выразили надежду на то, что ситуация с мигрантами не будет угрожать России.

Ранее в СМИ была обнародована информация о том, что мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии доставляют в Беларусь с помощью белоруской государственной турфирмы "Центркурорт", которая входит в структуру управления делами президента Беларуси.

Аналитический центр "Досье" получил документы "Центркурорта", согласно которым были оформлены сотни документов для граждан Ирака, как взрослых, так и детей, которые в качестве цели визита в Беларусь указывали "проведение охотничьего тура" под Минском.

Также расследователи получили документы, которые подтверждали, что госкомпания организовывала трансфер для указанных туристов.

Сами же мигранты, с которыми смогли поговорить журналисты, заявляют, что пешком пришли из Ирака в Беларусь именно для того, чтобы получить возможность попасть в ЕС. Однако некоторые мигранты, которые уже смогли попасть в Литву, сознаются, что их перевезли через Россию и помогли пересечь границу с ЕС люди, которые запрещали ставить лишние вопросы. При этом СМИ отмечают, что ни у одного из мигрантов, с которыми им удалось поговорить, нет паспорта.

Согласно статистике Европейского агентства по охране границ Frontex, за последнее десятилетие не более 280 нелегалов пересекали всю восточную границу ЕС за месяц. В 2020 году границу Литвы и Беларуси пересекли всего 74 нелегальных мигранта. А вот уже к середине июля 2021 года число нелегалов резко выросло до 2400 человек за месяц.

Всплеск миграционного кризиса совпал с новыми санкциями против Беларуси, когда режим Лукашенко под предлогом угрозы теракта, развернул самолет Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега, чтобы задержать их.

Тогда же Лукашенко, отвечая на критику ЕС, пригрозил местью. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь сами будете их есть и ловить", – цитировал слова Лукашенко Интерфакс.