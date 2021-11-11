Носят куртки за $1000? В сети разгорелись споры вокруг беженцев, штурмующих границу с Польшей

У штурмующих белорусско-польскую границу нелегалов заметили якобы очень дорогую одежду. В частности, в соцсетях утверждают, что стоимость курток, в которые одеты выходцы из бедных стран, может достигать тысячи долларов.

Одежду нелегалов оценили пользователи в Twitter. Один из них опубликовал фото беженца в якобы очень дорогой брендовой куртке. В соцсети утверждают, что штурмующий границу нелегал одет в пуховик PBI Chilliwack бренда Canada Goose. С учетом скидки в интернете его можно приобрести за 4 тысячи польских злотых или одну тысячу долларов.

"Поляки оценивают экипировку нелегалов (бедных беженцев), стремящихся пересечь границу их страны. Такую куртку в Польше после уценки можно купить примерно за 4 тысячи злотых (тысяча долларов)", - пишут люди в Twitter.

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Но в то же время другие пользователи Twitter в комментариях под постом предположили, что на мигранте может быть надета не оригинальная куртка, а подделка под дорогой бренд.

Стоит отметить, что и в Украине желающим купить похожий пуховик, придется выложить кругленькую сумму. В среднем интернет-магазины предлагают пуховик за 27 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, на польско-белорусской границе накопилось огромное количество нелегальных мигрантов, совершавших попытки прорыва.

Реагируя на происходящее, власти Польши приняли решение срочно мобилизовать к границе военных. Аналогичным образом поступила и Литва, которая тоже объявила чрезвычайное положение на границе.

В четверг 11 ноября стало известно, что Совет безопасности ООН в срочном порядке обсудит кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Экстренное заседание инициировали Эстония, Франция и Ирландия.

Кроме того, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что Кремль может направить потоки мигрантов и в нашу страну.