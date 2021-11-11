К границе с Беларусью будет переброшено 8,5 тысяч силовиков и авиацию, – Монастырский

Граница Украины с Беларусью будет усилена силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно перебросят около 8,5 тысяч силовиков и авиацию.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, сообщается на сайте ведомства. 11 ноября министр посетил Волынскую область, чтобы проверить состояние охраны госграницы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Он пояснил, что дополнительные силы будут насчитывать 3 тысячи пограничников, 3,5 тысячи нацгвардейцев и 2 тысячи полицейских. Также будет привлечена авиация – 15 вертолетов.

Монастырский уверен, что таких сил будет достаточно для сдерживания мигрантов, если попытаются пересечь границу со стороны Беларуси.

В то же время глава МВД заявил, что комплексно решить проблему поможет строительство надежной интеллектуальной границы. На него понадобится 17 миллиардов гривен, средства должны выделить из бюджета.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заверил, что сейчас угрозы со стороны белорусской границы нет. Однако силовики отрабатывают все возможные сценарии.

Отметим, что миграционный кризис между Беларусью и Польшей обострился в ноябре. Так, 10 числа несколько десятков человек смогли прорваться, однако польские пограничники задержали нарушителей. К границе нелегалов привозят белорусские силовики, о чем есть множество видео и фото свидетельству.

О том, чем ситуация грозит Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в материале OBOZREVATEL.