Стрельба, дым и хаос. Фоторепортаж с границы Беларуси с Польшей, которую пытались прорвать мигранты

Около четырех тысяч мигрантов продолжают находиться на белорусско-польской границе, намереваясь попасть через территорию Польши в Германию. Днем 9 ноября они вновь попытались прорваться через забор, который охраняют польские пограничники и военные.

В то же время с белоруской стороны вооруженные люди якобы начали стрелять в воздух, а в Кремле поспешили заявить, что эта ситуация не станет угрозой для РФ. OBOZREVATEL собрал красноречивые фото о хаосе, царящем на границе двух стран (чтобы посмотреть снимки и видео, доскролльте новость до конца).

После неудачного штурма 8 ноября возведенного Польшей пограничного забора, мигранты-курды разместились недалеко от белорусского пункта пропуска "Брузги". Они разбили палаточный лагерь, жгли костры, но в целом ночь там прошла относительно спокойно. На утро 9 ноября сообщалось только об одном инциденте – беженцы бросили камень в полицейский автомобиль.

Видео дня

Однако днем во вторник мигранты вновь попытались прорваться через границу. Польские пограничники сняли это на видео с высоты птичьего полета.

А сами беженцы заявили о стрельбе возле палаточного городка. По их словам, это сделали вооруженные люди с белорусской стороны границы.

Как пишет Telegram-канал NEXTA, мигранты опубликовали новое видео, на котором человек в форме, предположительно белорусский пограничник, стреляет вверх из автомата. Также на кадрах отчетливо слышно, как кто-то на русском говорит: "И эти тоже пойдут".

Тем временем в Кремле заявили, что Россия "очень внимательно наблюдает" за ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши, передает пропагандистское издание РИА Новости.

"Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая станет угрозой для нашей безопасности. Ситуация напряженная, тревожная, а самое главное – жизнь и здоровье скопившихся там людей", – высказался пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Речь идет о беженцах из Ирака (в основном курды по национальности), Ирана и Сирии. В палаточном городке таких насчитывают около 4000. Среди них много детей и женщин, в том числе беременных.

Люди, которым не удалось прорваться в Польшу через заграждение, оборудовали лагерь в лесу. Хотя не у всех была возможность поставить палатки – некоторые были вынуждены ночевать на земле в спальных мешках.

В ночь на 9 ноября на границе были заморозки. Белорусское издание SB.by отметило: многие беженцы жалуются, что им нечем кормить детей, а чтобы хоть как-то согреться, они разжигали костры, от чего лагерь окутало дымом.

"Сегодня у нас плохо. Утром было очень холодно. Дети не могли спать, кричали. Не знаю, как о нас думают (в Польше), но могу честно говорить: мы тоже люди. Пожалуйста, услышьте нас и помогите", – процитировало СМИ призыв одного из беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьера и силовиков, когда 8 ноября у границы страны собралась большая группа мигрантов. Польские пограничники вынуждены были открывать стрельбу.