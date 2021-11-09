Мигранты жгли костры, силовики наблюдали: как прошла ночь на границе Беларуси с Польшей. Видео

Ночь на границе Беларуси с Польшей прошла относительно спокойно. Мигранты-курды заночевали в палаточном лагере, попыток прорыва не было.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Zerkalo.io новости", "Беларусь головного мозга" и другие. Нелегалы жгли костры, чтобы согреться, за ними наблюдали польские пограничники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

За ночь зафиксирован лишь один инцидент – камень полетел в полицейский автомобиль.

По данным властей Польши, у границы находятся около 4 тысяч мигрантов, которые хотят через Польшу последовать в Германию.

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Накануне Польша закрыла пункт пропуска "Кузница". К охране участка привлечены несколько тысяч сотрудников спецслужб.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер призвал Евросоюз оказать поддержку Польше и Германии, так как они не могут одни справиться с ситуацией на границе с Беларусью, пишет DW.

В свою очередь, в польском МИД призвали немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, которые причастны к данной ситуации с мигрантами.

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков ответил, что мигранты на территории республики находятся законно, нарушений законодательства с их стороны не зафиксировано, приводит его слова агентство БелТА.

Тем временем Литва одобрила введение режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью, сообщает литовский телеканал LRT.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября на беларусско-польской границе собралась большая группа мигрантов-курдов. Они начали прорываться через пограничное заграждение, используя для этого длинные бревна. Польские пограничники открыли стрельбу.