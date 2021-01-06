В США сторонники Трампа устроили массовые беспорядки и захватили Конгресс. Фото, видео онлайн

Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение.

Об этом сообщило BBC. Трамп выступил на многотысячном "Митинге за спасение Америки" в Вашингтоне, где собрались его сторонники.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", – сказал президент.

Он в очередной раз пообещал представить доказательства своей победы и обвинил демократов в том, что они пытаются "украсть эти выборы".

Выступая перед сторонниками, Трамп потребовал от вице-президента Майка Пенса попытаться остановить утверждение голосов.

Как сообщило CNN, Пенс заявил, что разделяет обеспокоенность миллионов граждан относительно честности выборов, но исключить голоса выборщиков отказался, назвав свою роль как председателя заседания церемониальной.

"Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не позволяет мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет", – сказал вице-президент.

Сторонники Трампа после относительно спокойного митинга повели себя достаточно агрессивно. Они прорвали оцепление на Капитолийском холме. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Протестующие разломали ограду wtop.com

OBOZREVATEL следит за тем, как развиваются события в Вашингтоне онлайн по киевскому времени.

21:17 – СМИ сообщили о нескольких пострадавших в результате столкновений с полицией.

21:24 – Сенат США неожиданно прервал заседание на фоне массовых протестов.

21:29 – Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса США.

Протестующие в здании Конгресса Twitter

21:40 – По информации CNN, полиция Капитолия США попросила о помощи дополнительные правоохранительные органы, в том числе федеральные власти. Источник издания сообщил, что за пределами Капитолия якобы обнаружили несколько подозрительных устройств.

21:42 – Полиция пыталась сдерживать радикалов из движения Proud Boys, которые продвигаются вглубь здания Капитолия.

21:46 – Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени из-за протестов в поддержку Трампа.

21:50 – Трамп в Twitter призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и поддержать полицию.

Трамп призвал протестующих поддержать полицию Twitter Дональда Трампа

21:54 – Вице-президент Майк Пенс был эвакуирован из Капитолия, где он присутствовал на совместной сессии Конгресса. Также к эвакуации готовятся сенаторы. Они забаррикадировали вход в зал заседаний.

Сенаторы заблокировали входы в зал заседаний Twitter

Сенаторы забаррикадировались Twitter

22:00 – Протестующие пробрались в зал заседаний Сената.

Протестующие пробрались в зал заседаний Сената Twitter

22:10 - По информации USA Today, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попросила, чтобы нацгвардия очистила Капитолий от протестующих. В Пентагоне отклонили запрос на ввод Национальной гвардии в Вашингтон.

Протестующие в здании usatoday

22:19 – Руководство Палаты представителей и Сената эвакуировали в безопасное место.

Среди протестующих - люди в камуфляже usatoday

Как сообщал OBOZREVATEL, коллегия выборщиков США утвердила победу избранного президента-демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Он получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах. Трамп набрал 232.