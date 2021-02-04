Хроника коронавируса в Украине и мире на 4 февраля: с болезнью борются более 25 млн человек
По состоянию на четверг, 4 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 104,9 млн человек. За минувший день выявили 488 336 новых инфицированных. Продолжают бороться с COVID-19 25,8 млн человек, 106 тысяч из них находятся в критическом состоянии.
Всего от болезни скончались почти 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – 76,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 113 тыс., Бразилии – 53 тыс. и Испании – 31 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине диагностировано 1 223 879 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 924 человека, при этом 1 035 372 победили ее. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за снижения количества заболеваний коронавирусом Украина снова вернется к адаптивному карантину и будет поделена на зоны.
Вакцинироватьнаселение Украины от коронавируса начнут препаратом американской компании Pfizer. Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca.
В Украине средняя стоимость лечения коронавируса в больнице – от 30 тысяч гривен, дома (легкая форма), – 2-3 тысячи. В некоторых самых сложных случаях, если пациентам больницы необходимо принимать лекарства биолоджики, цена может вырасти до 60 тысяч гривен.
В ЮНИСЕФ назвали 18 стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса по программе COVAX. В их числе также Украина.
В компании AstraZeneca заявили, что их вакцина показывает более 70% эффективности уже после первой прививки. Если через 12 недель после первого укола сделать второй, эффективность увеличится до 82%.
Первую прививку от COVID-19 в Великобритании сделали уже 10 млн человек. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон в Twitter.