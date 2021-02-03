Украину снова поделят на карантинные зоны

Из-за снижения количества заболеваний коронавирусом Украина снова вернется к адаптивному карантину и будет поделена на зоны.

Об этом во время заседания Кабинета министров 3 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что решение будет принято в ближайшие дни. Трансляция выступления велась на YouTube-канале правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Украине пока наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости", – отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас в больницах находится менее чем 18 300 госпитализированных, тогда как в декабре в медучреждениях было более 28 тыс. украинцев с диагнозом или с подозрением на COVID-19.

"А, следовательно, эпидемиологическая ситуация разрешается вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности – зеленый, желтый, оранжевый, красный. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", – сказал глава правительства.

В связи с этим он призвал Министерство здравоохранения предварительно проинформировать население о возможных изменениях, чтобы снять все вопросы о критериях, по которым будет определяться цвет карантинной зоны для отдельных регионов.

Подытоживая, Шмыгаль призвал власти на местах заботиться о том, чтобы ограничительные меры не игнорировались. Ведь в некоторых регионах до сих пор есть прирост заболеваемости.

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