Ляшко: в Украине начнут делать прививки вакциной Pfizer, а затем – AstraZeneca

Согласно утвержденному плану, вакцинировать население Украины от коронавируса начнут препаратом американской компании Pfizer. Вакцинация начнется в феврале 2021 года.

Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca. Ее планируют получить в середине апреля, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украину придет 117 тысяч доз вакцины м+РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка – в середине апреля", – сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцинация начнется с медиков, которые работают с больными коронавирусом в больницах. Следующий этап – это работники экстренной медицинской помощи, в первую очередь – диспетчеры, а во вторую очередь – это бригады, которые выезжают на вызовы больных COVID-19.

"В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства", – добавил санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине могут изменить план вакцинации, чтобы президент Владимир Зеленский первым получил прививку от COVID-19. По словам главы Минздрава, это станет примером для населения и увеличит количество вакцинированных в нашей стране.