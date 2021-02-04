В Pfizer пояснили, почему еще не подписано соглашение с Украиной о вакцине

Pfizer подписывает соглашение о поставках вакцины от коронавируса с разными странами в порядке очереди, а украинским властям нужно было работать над этим раньше, чтобы быстрее получить ее.

Об этом заявила гендиректор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык на онлайн-встрече "Глобальный обзор экономики Украины" 4 февраля, которая транслировалась на YouTube-канале European Business Association Ukraine. По ее словам, многие страны заключали соглашения еще в июне-июле – до начала второй стадии клинических испытаний.

Цилык подчеркнула, что сейчас очередь огромная. "Это (заключение соглашения) нужно было чуть быстрее делать", – сказала она.

По ее словам, компания пока не может начать более подробно обсуждать соглашение о закупке вакцины, потому что она еще не зарегистрирована в Украине.

Гендиректор при этом подчеркнула, что сейчас прилагаются огромные усилия для того, чтобы вакцина поступила в нашу страну.

"Я могу только сказать, что сейчас проходят переговоры и контактация (разновидность договора купли-продажи). Надежда есть и шансы хорошие", – пояснила она.

Напомним, что 29 января президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет по ускоренной процедуре регистрировать вакцины от коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вошла в список 18 государств, которые первыми получат препарат Pfizer/Biontech в рамках программы COVAX. Речь идет о 117 тысячах доз, которые ожидаются в феврале. Также в первом полугодии в страну могут поставить еще от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca/Oxford.

Предоставляемая в рамках указанной программы вакцина будет бесплатной для украинцев.