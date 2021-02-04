В Украине выросло количество больных COVID-19 за сутки
По состоянию на утро четверга, 4 февраля, в Украине официально подтверждено 1 232 246 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5082 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1797 больше, чем за день до этого.
От COVID-19 в стране умерли уже 23 229 человек (+140 за сутки), а 1 055 406 пациентов (+9 933 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), городе Киев (342), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
Осуществлен тестирований в сутки – 42 112 (в частности методом ПЦР – 25 076, методом ИФА – 17 036).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 342 случая;
Винницкая область – 235 случаев;
Волынская область – 112 случаев;
Днепропетровская область – 223 случая;
Донецкая область – 159 случаев;
Житомирская область – 282 случая;
Закарпатская область – 299 случаев;
Запорожская область – 253 случая;
Ивано-Франковская область – 354 случаев;
Киевская область – 189 случаев;
Кировоградская область – 25 случаев;
Луганская область – 77 случаев;
Львовская область – 308 случаев;
Николаевская область – 97 случаев;
Одесская область – 163 случая;
Полтавская область – 160 случаев;
Ривненская область – 173 случая;
Сумская область – 133 случая;
Тернопольская область – 222 случая;
Харьковская область – 299 случаев;
Херсонская область – 55 случаев;
Хмельницкая область – 429 случаев;
Черкасская область – 182 случая;
Черновицкая область – 177 случаев;
Черниговская область – 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за снижения количества заболеваний коронавирусом Украина снова вернется к адаптивному карантину и будет поделена на зоны.