В ЕС согласились перепродать Украине излишки вакцин от коронавируса

Несколько европейских стран согласились перепродать Украине части излишков вакцины от COVID-19.

Об этом в интервью ТСН сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина. По ее словам, правительство уже на финальном этапе консультаций по перераспределению излишков вакцин, которые получили в ЕС.

Конкретные страны народная избранница не назвала. "Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что хочет поблагодарить "и больше количество стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам". Как утверждает нардеп, речь идет о более чем 13 странах Европейского Союза.

"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", – считает Стефанишина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупить излишек вакцины от коронавируса у стран Евросоюза, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.

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