В ЕС согласились перепродать Украине излишки вакцин от коронавируса
Несколько европейских стран согласились перепродать Украине части излишков вакцины от COVID-19.
Об этом в интервью ТСН сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина. По ее словам, правительство уже на финальном этапе консультаций по перераспределению излишков вакцин, которые получили в ЕС.
Конкретные страны народная избранница не назвала. "Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу", – сказала Стефанишина.
Она добавила, что хочет поблагодарить "и больше количество стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам". Как утверждает нардеп, речь идет о более чем 13 странах Европейского Союза.
"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", – считает Стефанишина.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупить излишек вакцины от коронавируса у стран Евросоюза, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.
Как писал OBOZREVATEL:
В Украине принят план вакцинации, согласно которому в 2021-2022 годах прививками от COVID-19 должны охватить не менее 50% населения.
Ожидается, что процесс вакцинации украинцев начнется с понедельника, 15 февраля.
Прививки гражданам начнут делать вакциной Pfizer, а затем – AstraZeneca.
Коммерческая вакцина от коронавируса станет доступной в аптеках Украины не ранее лета 2021 года.
Глава Минздрава также уточнил, где Украина будет закупать вакцину от COVID-19. На сегодня в этом списке только три страны, но он будет расширяться.