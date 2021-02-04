В Британии протестируют на людях комбинацию двух вакцин от COVID-19

В Британии протестируют на людях комбинацию вакцин от коронавируса (COVID-19) Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщает Reuters, в эксперименте примут участие более 800 добровольцев. Испытание направлено на людей старше 50 лет, которые еще не были вакцинированы.

По мнению британских ученых, данные о прививках двумя различными типами вакцины помогут понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру.

В ходе исследования будут использовать первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

Сейчас в Британии используют две дозы одной и той же вакцины с 12-недельным перерывом.

Первая информация о иммунном ответе будет получена примерно в июне.

К исследованию приобщат больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцина Pfizer эффективна против мутантов COVID-19, обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.