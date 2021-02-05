В ЕС заявили о недооцененных рисках с поставками вакцин от коронавируса

В Европейском Союзе заявили, что недооценили возможные риски при производстве вакцин от коронавируса, которые могут привести к перебоям поставок.

В интервью Suddeutsche Zeitung глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС должны быть готовы к нехватке мощностей для производства препаратов.

"Мы должны были сказать людям, что дела продвигаются, но медленно и что будут проблемы и задержки с этими совершенно новыми процедурами. Но мы недооценили возможные сложности. Мы должны были понимать, что с этими новыми процессами будут "американские горки", прежде чем процесс стабилизируется", – пояснила глава ЕК.

Она подчеркнула, что производители вакцин могут сообщить о нехватке мощностей и это является огромным вызовом.

"Мы должны постоянно быть подготовлены к тому, что будет недостаток материалов для производства вакцин", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, на фоне этого всего в Европе нарастает критика в адрес Брюсселя относительно реализации стратегии вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в конце января одобрило еще одну вакцину от коронавируса – AstraZeneca.

Ранее в ЕС были одобрены препараты компаний BioNTech и Pfizer (21 декабря 2020 года), а также Moderna (1 января 2021-го).