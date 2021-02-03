Украина в числе 18 стран одной из первых получит вакцину от COVID-19: список

В ЮНИСЕФ назвали 18 стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса по программе COVAX. В их числе также Украина.

Список опубликован на сайте международной организации. В рамках первого транша они получат 1,2 млн доз вакцины Pfizer/Biontech.

Так, вместе с Украиной, в список попали: Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Республика Корея, Руанда, ЮАР, Западный берег и Газа.

"Это только первый транш вакцины COVAX. Следующий будет позже. Мы продолжим работу над соглашениями о поставках для удовлетворения потребностей в вакцине на первую половину 2021 года", – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уточнял, что страна получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/Biontech в феврале.

Также в течение первого полугодия Украина может рассчитывать еще на 2,2-3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности инфраструктуры к транспортировке вакцины.