Врач пояснил, в каких случаях лечение COVID-19 стоит десятки тысяч гривен

В Украине средняя стоимость лечения коронавируса в больнице составляет от 30 тысяч гривен, дома, в случае легкой формы, – 2-3 тысячи.

В некоторых самых сложных случаях, если пациентам больницы необходимо принимать лекарства биолоджики, цена лечения может вырасти до 60 тысяч гривен. Об этом в интервью УНИАН рассказал врач диагностического медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий.

Он указал, что для большинства пенсионеров неподъемным будет даже лечение легкой формы COVID-19 дома, поскольку стоимость препаратов часто равна размеру самой пенсии.

"Если возникают осложнения и лечиться приходится в стационаре, то цена вопроса– от 30 тысяч гривен (это если больница не обеспечена необходимыми лекарствами, а в большинстве случаев так и есть).

В самых сложных случаях возникает необходимость принимать препараты биолоджики, которые важны при определенных этапах заболевания, тогда суммы получаются просто космические – до 60 тысяч гривен", – сказал медик.

Как пояснил он, биолоджикы в Украине сначала выделили на некоторые больницы, "но это было точечно, капля в море".

"Государство вряд ли смогло бы себе позволить обеспечить всех пациентов этими лекарствами", – отметил Жиравецкий.

Он добавил, что во время реабилитации после перенесенной инфекции также могут понадобится препараты, которые порой стоят несколько тысяч гривен.

"А еще могут понадобиться кислородные концентраторы (для реабилитации или лечения дома при нетяжелых случаях). Их можно взять в аренду или даже купить. Они стоят примерно 50 тысяч гривен", – сообщил врач.

Он рассказал, что популярным препаратом в Украине, применяемым при COVID-19, является "Ремдесивир", стоимость которого – 250 долларов за ампулу (для одного больного их нужно минимум пять).

"То есть курс лечения – неподъемная сумма, потому что речь идет действительно о тысячах долларов. Государство этого препарата не имеет в достаточном количестве. К тому же он эффективен только с первых дней заболевания", – указал Жиравецкий.

О том, сколько стоит лечение COVID-19 в стационарах частных клиник Украины, читайте по ссылке.

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