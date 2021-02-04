Эксперты ВОЗ в Ухане узнали информацию о коронавирусе, которую "никто раньше не слышал"

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску причин возникновения коронавируса во время поездки в китайский Ухань узнали информацию о возбудителе инфекции, которую "никто раньше не слышал".

Об этом сообщил телеканал CGTN. Во время работы члены миссии встретились с выздоровевшими от COVID-19 и посетили семьи погибших от болезни.

Они отметили, что сотрудничество с китайскими коллегами в исследовании вируса является весьма плодотворным.

"Они делятся с нами информацией, которую мы раньше не видели, и никто раньше не видел. Они говорят с нами открыто о каждой возможной траектории. Мы действительно сдвигаемся с места, и, думаю, каждый член команды так скажет", – отметил член миссии, президент неправительственной организации EcoHealth Alliance Питер Дашак в интервью Sky News.

По его словам, он оптимистично настроен относительно результатов сотрудничества и рассчитывает, что после окончания работы эксперты "будут иметь определенные ориентиры" по наиболее вероятным сценариям происхождения коронавируса.

В то же время другой член миссии врач Хунг Нгуен-Вьет призвал не ожидать больших прорывов.

"...нам надо быть реалистичными, такая короткая миссия не даст всех ответов, но она помогает продвинуться в понимании происхождения вируса", – считает он.

Напомним, что миссия ВОЗ из 10 ученых работает в Ухане с целью расследования причин пандемии с 28 января (после окончания двухнедельного карантина). Это стало возможным после долгих переговоров между ВОЗ и китайским правительством.

Эксперты уже ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханский институт вирусологии.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что команда ВОЗ, изучающая происхождение коронавируса, в ходе исследования в Ухане получила данные о нем, которых никто не видел раньше. Специалисты не исключают возможности того, что вирус выскользнул из лаборатории.