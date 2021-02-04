Девушка три раза победила рак и умерла от коронавируса

В Канзас-Сити, штат Миссури (США) 17-летняя девушка, которая трижды победила рак, скончалась от осложнений коронавируса.

Аспен Дик умерла на руках своих мамы и папы, пишет сайт телеканала 10 WAVY. В четыре года у нее диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Несмотря на то, что врачи давали неутешительный прогноз, девочка перенесла четыре года химиотерапии и пересадку костного мозга. За это время ее организму удалось справиться с тремя формами онкологического заболевания.

В ноябре 2020 года у 17-летней девушки диагностировали коронавирус. Ее госпитализировали за две недели до Рождества. С тех пор она находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 30 января, Аспен Дик скончалась. Родители пациентки рассказали, что коронавирус оказался гораздо хуже онкологического заболевания.

"В случае с онкологией диагноз звучит страшно, но по крайней мере, ты знаешь, что он из себя представляет. В этом же случае ничего неизвестно", – сказал ее отец Эрик Дик.

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