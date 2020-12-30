Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 декабря: за сутки прибавилось 600 тысяч зараженных
По состоянию на среду, 30 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 82,6 млн человек. За минувший день выявлены 611 717 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 58,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 194 тыс., Бразилии – 57 тыс. и Великобритании – 53 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек. Умерли 18 324 пациента, выздоровели – 698 190.
В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,9 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,5 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.
В Министерстве здравоохранения объяснили, что резкое снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охвата населения ПЦР-тестированием объясняется введением в Украине нового метода экспресс-проверки на антиген.
Главное за 30 декабря:
В МИД Украины надеются, что введение локдауна с 8 по 24 января не повлияет на возможность пересечения госграницы.
В Москве умерли еще 73 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших инфицированных в столице России выросло до 11 209.
Бельгия с 31 декабря решила отправлять на обязательный карантин путешественников из "красных" зон. На седьмой день изоляции граждане должны пройти обязательный ПЦР-тест.
Фонд социального страхования Украины выплатил 630 тысяч гривен единоразовой страховой компенсации медсестре из Черниговской области, которая стала инвалидом из-за COVID-19.
В Украине циркулирует несколько разновидностей COVID-19 глобальной генетической линии B, которая пошла из Китая. В ЦОЗ рассказали, какие именно варианты зафиксировали.
В американском штате Калифорния не хватает коек для больных. Инфицированных уже размещают в часовнях и сувенирных лавках. Этот регион стал первым в США, где количество случаев COVID-19 превысило 2 млн.
В России с коронавирусом в реанимацию попал мать отравленного в Англии шпиона Сергея Скрипаля. У 93-летней Елены Яковлевны диагностировали 25% поражения легких.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что страна заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca, которой будет достаточно для всего населения Соединенного Королевства.
Великобритания с 31 декабря решила ввести наивысший уровень ограничений еще в ряде регионов, в частности, в некоторых городах в графствах Лестершир, Линкольншир, Нортгемпторншир, Дербишир. Это связано с ростом заболеваемости.
В связи с карантинными ограничениями Турция закроет ряд популярных туристических локаций на Новый год.
Прививки от коронавируса получили многие арабские монархи и принцы.
В начале 2021 года рост заболеваний COVID-19 в Киеве и Украине будет на минимальном уровне, считает начальник киевской Госпотребслужбы Олег Рубан.
OBOZREVATEL собрал главные COVID-итоги 2020 года для Украины.
В Украине с начала пандемии заболело более 50 тысяч медиков, сотни – умерли.
Первыми прививки китайской вакцины "Коронавак" получат врачи, работающие с больными COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и те, кто участвует в операции Объединенных сил, сказал глава Минздрава Максим Степанов.
Украина подписала первый контракт на получение 1,8 млн доз китайской вакцины против COVID-19.
В России завершили доклинические исследования антидота от коронавируса и заявили о его эффективности на 99%, пишет TACC.
Медсестра со слезами рассказала о "войне" с COVID-19 и безразличии людей.
За минувшие сутки, 29 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1377 человек. В Киевской области зафиксировали 623 новых зараженных.
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал, какие медучреждения в Украине получат больше тестов на антиген к COVID-19.
Латвия ввела ночной комендантский час на новогодние выходные, в том числе в ночь на 1 января, пишет Delfi. С 30 по 4 января и с 8 по 10 января с 22:00 до 5:00 все жители должны оставаться дома.
На Тайване впервые выявили новый штамм коронавируса из Великобритании.
Британия первой в мире одобрила вакцину от AstraZeneca против коронавируса, которую может получить и Украина.
В среду, 30 декабря, в Сингапуре стартовала вакцинация населения от коронавируса при помощи препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech, сообщает "Интерфакс-Украина".
В американском штате Колорадо впервые обнаружили новый британский штамм коронавируса B1.1.7. Так, в США заразился мужчина в округе Элберт.
Команда ученых из Политехнического университета Валенсии и Университета Валенсии разработали систему, которая будет способна выявлять наличие коронавируса в воздухе в закрытых помещениях.
По состоянию на утро среды, 30 декабря, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заразилось 7986 человек. Всего в стране зафиксировали 1 045 348 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.
В Германии число смертей от коронавируса впервые превысило 1 тыс. за сутки. По данным Института имени Роберта Коха, за 24 часа в стране умерли 1129 пациентов. В общей сложности с начала пандемии – 32 107. Прирост заболеваемости составил 22 459 случаев, общее число инфицированных в стране превысило 1,68 млн.
В Дании продлили локдаун из-за COVID-19 до 17 января, так как ситуация с количеством заражений хуже, чем весной. Изначально ограничения были введены в середине декабря и должны были закончиться 3 января.
Эффективность китайской вакцины Sinopharm составила 79,34%. Это одна из компаний, с которой Украина ведет переговоры о поставках препарата.
В США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер новоизбранный член Палаты представителей Конгресса США, 41-летний Люк Летлоу. Он был республиканцем от штата Луизиана.
Американские ученые назвали вероятность заражения коронавирусом через поверхности очень низкой.
В ВОЗ заявили, что COVID-19 может превратиться в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.
Турция с 30 декабря будет требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у всех пассажиров, прибывающих в страну авиатранспортом.
Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице РФ достигло 11 136 человек. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся.