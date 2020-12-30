Хроника коронавируса в Украине и мире на 30 декабря: за сутки прибавилось 600 тысяч зараженных

По состоянию на среду, 30 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 82,6 млн человек. За минувший день выявлены 611 717 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 58,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 194 тыс., Бразилии – 57 тыс. и Великобритании – 53 тыс.

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В мире заразились 83,6 млн человек. worldometers

Распространение коронавируса в мире. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек. Умерли 18 324 пациента, выздоровели – 698 190​​​​.

В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,9 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,5 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что резкое снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охвата населения ПЦР-тестированием объясняется введением в Украине нового метода экспресс-проверки на антиген.

Главное за 30 декабря:

В МИД Украины надеются, что введение локдауна с 8 по 24 января не повлияет на возможность пересечения госграницы.

В Москве умерли еще 73 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших инфицированных в столице России выросло до 11 209.

Бельгия с 31 декабря решила отправлять на обязательный карантин путешественников из "красных" зон. На седьмой день изоляции граждане должны пройти обязательный ПЦР-тест.

Фонд социального страхования Украины выплатил 630 тысяч гривен единоразовой страховой компенсации медсестре из Черниговской области, которая стала инвалидом из-за COVID-19.

В Украине циркулирует несколько разновидностей COVID-19 глобальной генетической линии B , которая пошла из Китая. В ЦОЗ рассказали, какие именно варианты зафиксировали.

В американском штате Калифорния не хватает коек для больных. Инфицированных уже размещают в часовнях и сувенирных лавках. Этот регион стал первым в США, где количество случаев COVID-19 превысило 2 млн.

В России с коронавирусом в реанимацию попал мать отравленного в Англии шпиона Сергея Скрипаля . У 93-летней Елены Яковлевны диагностировали 25% поражения легких.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что страна заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca, которой будет достаточно для всего населения Соединенного Королевства.

Великобритания с 31 декабря решила ввести наивысший уровень ограничений еще в ряде регионов, в частности, в некоторых городах в графствах Лестершир, Линкольншир, Нортгемпторншир, Дербишир. Это связано с ростом заболеваемости.

В связи с карантинными ограничениями Турция закроет ряд популярных туристических локаций на Новый год.

Прививки от коронавируса получили многие арабские монархи и принцы.

Эмир Катара

Премьер Кувейта

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