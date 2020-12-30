Коронавирусом в Киеве заразились более тысячи человек за сутки

За минувшие сутки, 29 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1377 человек.

В Киевской области зафиксировали 623 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 110 139 человек, в области – 58 535 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1 897 человек (+22 за сутки), вылечились 38 856 пациентов (+839). Продолжают бороться с вирусом 69 386 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что Украина может начать первый этап массовой вакцинации от коронавируса уже в феврале.