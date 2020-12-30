Украина подписала первый контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины против COVID-19

Украина подписала первый контракт о поставках вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech и в максимально короткие сроки получит еще 1,8 миллиона доз такого препарата (стоимость одной составляет 504 гривны).

Соответствующая договоренность была достигнута на выполнение задания президента Владимира Зеленского между Министерством здравоохранения и представителями производителя. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующие переговоры Минздрав вел еще с сентября 2020 года. Сложность в их проведении была обусловлена "острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины".

"Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам крайне необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", – сказал Зеленский, уточнив, что контракт заключен именно с опытным производителем вакцин.

Sinovac Biotech является крупнейшей компанией в Китае по производству вакцин. Ежегодно там изготовляют от 300 до 500 миллионов доз препаратов, одобренных в 34 странах мира. В частности, именно эта компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, в том числе и птичьего, паротита. Кроме Украины, решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 (50 млн доз) уже приняла Турция.

На сайте президента уточнили, что препарат от Sinovac Biotech (CoronaVac) – это инактивированная вакцина, которая выпускается в шприце и сохраняется при температуре от +2°C до +8°C. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, третью фазу клинических испытаний провели в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается такая же фаза испытаний и в Бразилии, промежуточные результаты ожидают 7 января 2021 года.

Затем, с января следующего года разрешение на применение этой вакцины намерены получить в Китае и других странах, также она будет представлена на переквалификацию к Всемирной организации здравоохранения в феврале 2021 года.

У президента объясняют, что первый договор о поставке на территорию Украины соответствующего препарата подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальным подтверждением компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в нашей стране. Речь идет о закупке 1 800 000 доз по цене 504 грн за одну.

Согласно условиям договора, первая партия вакцины – 700 тысяч доз – попадет в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швеции, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии. Также это может случиться по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

"Такие поставки будут осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Украина продолжает активный переговорный процесс со всеми надежными производителями для того, чтобы увеличить доступ украинцев к эффективной и безопасной вакцине", – заверили у президента.

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