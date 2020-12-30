В Украине распространяется пять разновидностей COVID-19 – ЦОЗ

В Украине циркулирует несколько разновидностей COVID-19 глобальной генетической линии B, которая пошла из Китая.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья на официальном сайте. Пять генетических вариантов этой линии, которые обнаружили в Украине:

В1 – многочисленная группа вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Италии;

В1.1 – вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 – циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;

В1.5 – многочисленная группа вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Испании;

В2 – вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на шести континентах.

В ЦОЗ рассказали, что такие результаты получили, исходя из анализов, взятых у пациентов из девяти регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и Киева.

Эти образцы Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ отправила экспертам Всемирной организации здравоохранения для секвенирования генома (генетического анализа).

"Чтобы зафиксировать мутацию, надо исследовать выборку образцов – каждый образец отдельно. Геном вируса разрезают на очень мелкие частицы и эти частицы благодаря реагентам и специальному оборудованию – секвенаторам – изучают и фиксируют изменения в геноме вируса", – пояснили в ЦОЗ.

Пресс-служба подчеркнула, что с января-2021 референс-лаборатория ЦОЗ будет ежемесячно направлять репрезентативную выборку образцов для таких анализов. Это пояснили просьбой ВОЗ увеличить объемы секвенирования, поскольку в последнее время "приобретает особую важность отслеживания изменений в геноме вируса SARS-CoV-2".

Кроме того, в 2021 году Центр планирует закупить секвенатор и необходимые реагенты и начать исследования генома вируса на базе собственной референс-лаборатории.

Также сейчас секвенирования в Украине самостоятельно осуществляет группа молодых ученых. Они исследуют 200 образцов, взятых у украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 в июне-декабре. Исследование должно закончиться в январе 2021 года.

Карта распространения коронавируса в мире:

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