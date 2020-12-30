Врачей не берегут и скрывают правду: в Украине заболело более 50 тысяч медиков, сотни – умерли

Эпидемия коронавируса уносит жизни не только рядовых украинцев, но и медиков, которые находятся на передовой смертельной опасности и ежедневно спасают тысячи жизней. Их имена уже теряются в общей статистике умерших от COVID-19, а государство до сих пор не может обеспечить им хотя бы достойные зарплаты.

OBOZREVATEL еще раз напоминает, кому мы должны быть благодарны.

По официальным данным Министерства здравоохранения, среди медицинских работников с начала эпидемии в Украине было выявлено более 51 тыс. случаев инфицирования. Умерло 456 человек, пятеро только за последние сутки.

В начале эпидемии, в марте, смертность была еще выше. Тогда у врачей не было даже костюмов спецзащиты, а тех, которые покупали волонтеры и благодетели, на всех не хватало. И, собственно, мало кто понимал, как нужно защищаться от вируса.

По состоянию на май, когда в Украине было выявлено около 13 тыс. инфицированных, каждой пятой жертвой были именно медработники. Во Всемирной организации здравоохранения такие показатели называли крайне тревожными, ведь они составляли 10% от общей статистики летальности в стране.

Тогда же, в мае, Верховная Рада застраховала медиков на случай смерти от коронавируса и приравняла их к военным, приняв законопроект 3376-1. По нему:

В случае смерти или инвалидности из-за COVID-19 медикам пообещали выплатить т.н. страховку в размере от 600 тыс. до 1,5 млн. грн.

В случае смерти медработника государственного или коммунального учреждения здравоохранения от COVID-19, его по статусу приравнивают к военному, который проходил военную службу и погиб.

Членам семьи медиков гарантируют такие же права, как и у родных погибших военнослужащих.

В случае инвалидности в течение одного года из-за COVID-19, если такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей, медик может рассчитывать на сумму не менее 300-кратного размера прожиточного минимума. Это примерно 630 тыс. гривен.

Страховку в случае смерти медработника, который работает в условиях повышенного риска заражения, выплачивают единовременно и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего.

Несмотря на то, что эти пункты закреплены законодательно, добиться компенсации семьям погибших медработников на практике чрезвычайно сложно и долго, а иногда даже невозможно. Официально, по данным Фонда социального страхования, их получили только 36 семей медицинских работников. На всех было выплачено более 90 млн грн.

Вот вам пример. В семье военного хирурга Ярослава Гайды 18 июня от осложнений коронавируса умер отец Иван, 58-летний полковник медицинской службы ВСУ и начальник Львовского военного госпиталя. А в начале июля от коронавирусных осложнений умер его 52-летний брат Олег. Он работал хирургом в городской больнице №2 в Черкассах. В обоих случаях семьи Гайдов до сих пор не получили страховые выплаты.

Ситуация с главой военного госпиталя осложняется его военным статусом. У военных COVID-19 не был внесен в перечень болезней, которые могли возникнуть при исполнении служебных обязанностей. Эту норму меняют уже полгода и вроде процесс только сдвинулся с места.

С умершим братом Игоря Гайды – Олегом – в актах расследования четко указано, что он заразился COVID-19 при выполнении своих профессиональных обязанностей. Установлен даже пациент, который приходил к нему на консультацию и стал источником инфицирования.

"Я понимаю, за один день все не сделается, но хочется, чтобы процесс ускорился. Ждем. Больше проблем с дядей, так как все документы и расследования на руках, а соцстрах это как бы не признает. Начались суды, время затягивается. Нам уже и тех денег не надо, если бы родители были живы. Мамы остались одни, без кормильцев. Сложно", – рассказал OBOZREVATEL Ярослав Гайда.

Это лишь одна из историй. Если официально от COVID-19 умерло 456 медиков, а компенсации получило лишь 36 семей, то остальные, очевидно, и дальше обивают пороги судов и соцстрахов.

"Эпидемиологические расследования действительно проводятся довольно длительно. Не всегда можно доказать случай инфицирования, связанный с работой. Если честно, то многие медики заразилась еще и из-за несоблюдения правил. У меня в отделениях, например, никто не заболел COVID-19 на работе. Я заболел, но заразился в такси", – отметил OBOZREVATEL главный анестезиолог Украины, доктор медицинских наук и профессор Сергей Дубров.

Часто бывает еще и такое, что руководство больниц просит заболевших медиков писать заявление о том, что они заразились не на работе, говорит одна из одесских врачей, лечащая больных COVID-19. Женщина тоже заразилась от одного из пациентов. По ее словам, главные врачи боятся проверок, так как придется отвечать: а куда делись деньги, которые из местных бюджетов выделили на средства индивидуальной защиты (СИЗ)?

"Боятся, что те скажут, слушайте, вы здесь столько денег потратили на СИЗ-ы, а ваш медперсонал болеет. Что такое? Три недели назад, кстати, нам на двоих с медсестрой выдали пачку защитных масок, 50 штук. И все. Защитные костюмы были в начале эпидемии, их нет уже давно. Ходим в халатиках и жилетках. Маски покупаем тоже сами, как только закончатся", – добавила она.

Эпидемия также показала, что в Украине катастрофическая нехватка медперсонала в целом. Анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты вынуждены работать на два медучреждения, не хватает также медсестер и санитарок. Люди истощены и валятся с ног, но часто вынуждены работать на зарплаты, ниже, чем, скажем, у официантов или кассиров. Многие медики выехали в страны Европы, а еще 15% из них, согласно опросам, собираются это сделать. Во времена COVID-кризиса их работа там оценивается минимум в 5 раз выше, чем в Украине.

А власть тем временем так и не решилась "поблагодарить" врачей и пересмотреть их зарплаты.