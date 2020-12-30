В Украине за сутки COVID-19 заболели сотни детей и медиков
По состоянию на утро среды, 30 декабря, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заразилось 7 986 человек. Всего в стране зафиксировали 1 045 348 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.
От болезни в стране умерли уже 18 324 человека (+243 за сутки). Однако с начала пандемии выздоровело рекордное количество человек – 16 355 (всего 698 190). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
Также за минувшие сутки совершено тестирований в сутки – 52 746 (в частности методом ПЦР – 35 504, методом ИФА – 17 242). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 546 683.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 110139 случаев;
Винницкая область – 22242 случая;
Волынская область – 32735 случаев;
Днепропетровская область – 58094 случая;
Донецкая область – 35905 случаев;
Житомирская область – 38720 случаев;
Закарпатская область – 28065 случаев;
Запорожская область – 53428 случаев;
Ивано-Франковская область – 43072 случая;
Киевская область – 58535 случаев;
Кировоградская область – 8345 случаев;
Луганская область – 10218 случаев;
Львовская область – 60923 случая;
Николаевская область – 30500 случаев;
Одесская область – 70592 случая;
Полтавская область – 35788 случаев;
Ривненская область – 40672 случая;
Сумская область – 40305 случаев;
Тернопольская область – 33789 случаев;
Харьковская область – 68807 случаев;
Херсонская область – 17497 случаев;
Хмельницкая область – 38833 случая;
Черкасская область – 38696 случаев;
Черновицкая область – 39815 случаев;
Черниговская область – 29633 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на среду, 30 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 82,3 млн человек.
Максим Степанов рассказал, когда Украина ожидает начала "большой" вакцинации.
В ВОЗ озвучили неоптимистичный сценарий дальнейшего существования COVID-19.