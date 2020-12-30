Рубан спрогнозировал, сколько в Киеве будет заболевших COVID-19 на праздники и когда ждать пик

В начале 2021 года рост заболеваний COVID-19 в Киеве и Украине будет на минимальном уровне.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник киевской Госпотребслужбы Олег Рубан, уже появились первые характеристики того, что коронавирус перешел в сезонное заболевание.

"Для Украины характерно снижение заболеваемости за последние две недели года, при этом с минимальными показателями первых двух недель следующего года. Это связано с каникулами, отпусками и праздниками. И постепенным подъемом заболеваемости в третью, четвертую неделю января. Пик (роста больных – Ред.) ожидается в первые две недели февраля", – уточнил он.

Глава киевской Госпотребслужбы добавил, что локдаун с 8 января даст возможность снизить скорость заболеваемости.

"Мы будем наблюдать постепенный рост до февраля, а не скачками", – резюмировал Рубан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что локдан введут до 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право ввести ограничения безотлагательно, если будет резкий рост количества больных.

Работу общественного транспорта при этом не остановят.