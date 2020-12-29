Ученые назвали вероятность заражения COVID-19 через поверхности очень низкой

Риск заразиться COVID-19, прикоснувшись к поверхностям, на которые осели частицы вируса, очень низкий.

Такое мнение высказал микробиолог из Ратгерского университета (США) Эмануэль Голдмен, передает NPR. Специалист пояснил это тем, что коронавирус быстро разлагается в окружающей среде.

На поверхностях в итоге можно обнаружить РНК COVID-19, которую Голдмен назвал похожей на "труп вируса". То есть, такой коронавирус зачастую не сможет активно размножатся в организме человека.

"В больницах тестировали поверхности вблизи пациентов с COVID-19 и не идентифицировали заразных вирусов", – утверждает Голдмен.

Специалист по респираторным заболеваниям в Национальном институте здоровья США Кевин Феннелл разделяет эту позицию. Он сказал, что данные, подтверждающие необходимость дезинфекции поверхностей для предотвращения COVID-19, отсутствуют.

"Когда вы видите, как люди проводят дезинфекцию улиц, тротуаров, стен и метро – ​​я просто не знаю никаких данных, подтверждающих, что мы заражаемся от вирусов, которые прыгают с тротуаров", – пошутил Феннелл.

Вместо активной очистки поверхностей эксперты советуют уделять больше внимания очистке воздуха, проветривая помещения. Также они призывают правильно носить маски и мыть руки с мылом или дезинфицировать их.

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