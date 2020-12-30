Степанов рассказал, кто в Украине первым получит прививку китайской вакциной

В Украине первыми прививки китайской вакциной от коронавируса "Коронавак" производства компании Sinovac Biotech получат врачи, работающие с больными COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и те, кто участвует в Операции Объединенных сил.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24". Первые 700 тыс. доз из запланированных 1,9 млн мы получим в течение 30 календарных дней после регистрации препарата в стране-производителе или некоторых других.

По словам чиновника, существует определенный перечень таких, в частности – США, ЕС, Бразилия, Турция и др.

"7 января должны быть предоставлены результаты клинических исследований в Бразилии. После этого, думаю, будет соответствующая регистрация. В феврале мы рассчитываем уже получить эти 700 тыс. доз", – сказал он.

Министр уточнил, что переговоры с другими производителями о поставках вакцины также ведутся.

"Со всеми ведущими компаниями мы ведем переговоры с лета. Основной элемент, который обсуждаем, – это сроки поставки", – сказал он.

Степанов уверен, что результаты станут известны уже в ближайшие недели.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина подписала первый контракт о поставках "Коронавака" и в максимально короткие сроки должна получить еще 1,9 млн доз препарата (стоимость одной составляет 504 гривни).

Представитель индонезийской фармацевтической компании Bio Farma Иван Сетиаван заявил, что промежуточные данные по испытаниям вакцины показали ее эффективность до 97%. В то же время другой сотрудник рассказал, что соответствующие данные во время третьей фазы испытания препарата еще собираются.