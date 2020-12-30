Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 30 грудня: за добу додалося 600 тисяч заражених

Станом на середу, 30 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 82,6 млн осіб. За минулий день виявлено 611 717 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,8 млн пацієнтів, а одужало – 58,5 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксувано в США – 194 тис., Бразилії – 57 тис. і Великобританії – 53 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що різке зниження показників захворюваності на COVID-19 й охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.

У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,9 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,5 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.

В Україні на COVID-19 захворіло 1 045 348 осіб. Померло 18 324 пацієнти, одужало – 698 190.

Щеплення від коронавірусу отримало багато арабських монархів і принців.

З огляду на карантинні обмеження Туреччина закриє низку популярних туристичних локацій на Новий рік.

Великобританія з 31 грудня вирішила ввести найвищий рівень обмежень ще в низці регіонів, зокрема, в деяких містах у графствах Лестершир, Лінкольншир, Нортгемпторншір, Дербішир. Це пов'язано із зростанням захворюваності.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що країна замовила сто мільйонів доз вакцини AstraZeneca, якої буде достатньо для всього населення Сполученого Королівства.

У Росії з коронавірусом до реанімації потрапила матір отруєного в Англії шпигуна Сергія Скрипаля. У 93-річної Олени Яківни діагностували 25% ураження легень.

В американському штаті Каліфорнія не вистачає ліжок для хворих. Інфікованих уже розміщують у каплицях і сувенірних лавках. Цей регіон став першим у США, де кількість випадків COVID-19 перевищила 2 млн.

В Україні циркулює кілька різновидів COVID-19 глобальної генетичної лінії B, яка пішла з Китаю. У ЦГЗ розповіли, які саме варіанти зафіксували .

Фонд соціального страхування України виплатив 630 тисяч гривень одноразової страхової компенсації медсестрі з Чернігівської області, яка стала інвалідом через COVID-19.

Бельгія з 31 грудня вирішила відправляти на обов'язковий карантин мандрівників із "червоних" зон. На сьомий день ізоляції громадяни повинні пройти обов'язковий ПЛР-тест.

У Москві померли ще 73 пацієнтів із коронавірусом. Загальна кількість померлих інфікованих у столиці Росії виросла до 11 209.

У МЗС України сподіваються, що введення локдауну з 8 по 24 січня не вплине на можливість перетину держкордону .

У Росії збираються провести випробування вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках приблизно за 1,5 місяці. Про це повідомив директор Центру ім. Гамалії Олександр Гінзбург.

На початку 2021 року зростання захворювань на COVID-19 у Києві й Україні буде на мінімальному рівні, вважає начальник київської Держспоживслужби Олег Рубан.

OBOZREVATEL зібрав головні COVID-підсумки 2020 року для України.

В Україні з початку пандемії захворіло понад 50 тисяч медиків, сотні – померли.

Першими щеплення китайської вакцини "Коронавак" отримають лікарі, які працюють із хворими на COVID-19, українці, які живуть у спеціалізованих установах типу будинків для літніх людей, і ті, хто бере участь в Операції Об'єднаних сил, сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

Україна підписала перший контракт на отримання 1,8 млн доз китайської вакцини проти COVID-19.

У Росії завершили доклінічні дослідження антидоту від коронавірусу і заявили про його ефективність на 99%, пише TACC.

Медсестра зі сльозами розповіла про "війну" з COVID-19 і байдужість людей.

За минулу добу, 29 грудня, коронавірусом у Києві заразилося 1377 осіб. У Київській області зафіксували 623 нових заражених.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав, які медзаклади в Україні отримають більше тестів на антиген до COVID-19.

Латвія ввела нічну комендантську годину на новорічні вихідні, зокрема у ніч на 1 січня, пише Delfi. Із 30-го до 4 січня і з 8-го до 10 січня із 22:00 до 5:00 усі жителі мають залишатися вдома.

На Тайвані вперше виявили новий штам коронавірусу з Великобританії.

Британія першою у світі схвалила вакцину від AstraZeneca проти коронавірусу, яку може отримати й Україна.

У середу, 30 грудня, в Сінгапурі стартувала вакцинація населення від коронавірусу за допомогою препарату, розробленого компаніями Pfizer і BioNTech, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В американському штаті Колорадо вперше виявили новий британський штам коронавірусу B1.1.7. Так, у США заразився чоловік в окрузі Елберт.

Станом на ранок середи, 30 грудня, в Україні за минулу добу COVID-19 заразилося 7986 осіб. Усього в країні зафіксовано 1 045 348 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 272 дитини і 453 медпрацівники.

У Німеччині кількість смертей від коронавірусу вперше перевищила 1 тис. за добу. За даними Інституту імені Роберта Коха, упродовж 24 годин у країні померло 1129 пацієнтів, загалом із початку пандемії – 32 107. Приріст захворюваності становив 22 459 випадків, загальна кількість інфікованих німців перевищила 1,68 млн.

У Данії продовжили локдаун через COVID-19 до 17 січня, оскільки ситуація з кількістю заражень гірша, ніж навесні. Спочатку обмеження було введено в середині грудня, вони мали закінчитися 3 січня.

Ефективність китайської вакцини Sinopharm сягнула 79,34%. Це одна з компаній, із якою веде переговори про постачання препарату Україна.

У США від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер новообраний член Палати представників Конгресу США, 41-річний Люк Летлоу. Він був республіканцем від штату Луїзіана.

Американські вчені назвали ймовірність зараження коронавірусом через поверхні дуже низькою.

У ВООЗ заявили, що COVID-19 може перетворитися в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світові доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Туреччина із 30 грудня вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус у всіх пасажирів, які прибувають у країну авіатранспортом.