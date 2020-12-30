Британия первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca, которую может получить Украина

В Великобритании одобрили для использования вакцину против коронавируса AZD1222 от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которую та разработала совместно с Оксфордским университетом.

Разрешение дало британское Управление по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), сообщает Sky News. Отмечается, что это было сделано после тщательных клинических испытаний и анализа данных, проведенного экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что препарат соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности.

В частности, результаты клинических испытаний показали, что эффективность вакцины от AstraZeneca в предотвращении COVID-19 составляет до 90%, что почти соответствует защите конкурирующих вакцин от Pfizer&BioNTech и Moderna.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок сообщил, что внедрение оксфордской вакцины начнется с 4 января и поможет "ускорить" вакцинацию нации.

"Это очень хорошая новость для ускорения внедрения вакцины. Она приближает день, когда мы сможем вернуть нашу жизнь к нормальной жизни. Вакцина – это наш выход из пандемии", – заявил он.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) готовится начать свою обширную подготовку к внедрению вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca. Там напомнили, что в отличие от препарата Pfizer&BioNTech, эту вакцину не нужно хранить при сверхнизких температурах.

Как и большинство других вакцин, ее необходимо будет отправлять в центры вакцинации в фургонах-рефрижераторах или холодильниках и сберегать в специальном холодильнике для вакцин при температуре от 2°C до 8°C в защищенном от света месте.

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