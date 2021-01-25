Хроника коронавируса в Украине и мире на 25 января: заболели почти 100 млн человек

По состоянию на понедельник, 25 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 99,7 млн человек. За минувший день выявили 455 549 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.

При этом выздоровели – 71,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 135 тыс., Британии – 30 тыс. и Бразилии – 28 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 191 812 всех случаев COVID-19. От него умер 21 861 гражданин, а 947 514 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 224 тыс. украинцев.

В мире лидерами по наибольшему количеству заражений являются США (более чем 25,6 млн), Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (больше 8,8).

Назван самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от коронавируса.