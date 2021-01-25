Хроника коронавируса в Украине и мире на 25 января: заболели почти 100 млн человек
По состоянию на понедельник, 25 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 99,7 млн человек. За минувший день выявили 455 549 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.
При этом выздоровели – 71,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 135 тыс., Британии – 30 тыс. и Бразилии – 28 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 191 812 всех случаев COVID-19. От него умер 21 861 гражданин, а 947 514 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 224 тыс. украинцев.
В мире лидерами по наибольшему количеству заражений являются США (более чем 25,6 млн), Индия (более 10,6 млн) и Бразилия (больше 8,8).
Назван самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от коронавируса.
Правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс, который отслеживает статистику пандемии коронавируса по миру, отметил, что украинские показатели не соответствуют реальности с апреля.
В Великобритании закрыли четыре центра вакцинации против коронавируса из-за того, что часть страны накрыли сильные снегопады.
В Осло ввели жесткий карантин с 25 января по 14 февраля из-за распространения там "британского" штамма коронавируса. Между тем, власти Швеции вообще запретили въезд на свою территорию из Норвегии.
Украина в феврале может получить еще одну вакцину от COVID-19, кроме Pfizer и Sinovac, вскоре должен быть подписан еще один контракт, заявил глава Минздрава Максим Степанов.