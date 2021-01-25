Голубовская: заболеваемость COVID-19 существенно снизилась, но статистика не соответствует действительности

Количество заболевших коронавирусом в Украине существенно снизилось, однако даже на этом фоне официальная статистика не соответствует действительности.

Об этом сказала врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24". По ее мнению, на это влияет, в частности то, что многие заболевшие не обращаются за медицинской помощью (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вот в семье кто-то один заболел, начинает кто-то болеть другой и говорит: "А я никуда не пойду, не хочу ездить с этими анализами, зачем оно мне надо? Буду наблюдаться, и если будет ухудшение, тогда какое-то вмешательство". Сейчас таких людей все больше и больше. Уже и на дому лечат, даже с дыхательной недостаточностью идут на огромные риски. Это откладывает отпечаток на нашу статистику", – пояснила Голубовская.

При этом она назвала "реальным и очень существенным" снижение показателя заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Закрываются клиники, которые в авральном режиме были открыты. В принципе, это было нами прогнозировано. Мы говорили, что пик заболеваемости будет в ноябре-декабре", – сказал она.

Однако это не значит, что украинцы победили инфекцию и очередной волны через какое-то время не будет, предупредила Голубовская.

"В мире на сегодняшний день циркулирует три основных штамма. То, что к нам ближе всего и реальнее всего завоз в страну – это штамм Великобритании. Он обуславливает рост заболеваемости не только в Англии, но и в других европейских странах", – сказала врач-инфекционист.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Голубовской, перекрестного иммунитета от разных штаммов коронавируса, вероятнее всего, не будет.

По словам эксперта, плазма крови выздоровевших от COVID-19 пациентов не нейтрализует другие штаммы вируса.