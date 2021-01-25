ЕС решил ввести единый 'паспорт' вакцинации от COVID-19: в чем суть документа

В Европейском Союзе намерены ввести единый сертификат о вакцинации против коронавируса. Сперва документ будет только медицинским, но не исключено, что позже такой будут требовать для путешествий из третьих стран в ЕС.

Договоренность была достигнута во время видеоконференции глав государств и правительств Евросоюза, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Подробнее о цели и использовании таких справок пишет DW.

Отмечается, что ввести единый сертификат о вакцинации для всего Евросоюза предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В этой стране правительство также разработало форму документа, подчеркнув, что он не станет обязательным условием для совершения поездок.

Идею поддержали другие страны ЕС, которые сильно зависят от туризма – Испания, Португалия, Мальта. А уже 19 января Еврокомиссия заявила, что ведет работу со странами ЕС над разработкой подобного сертификата о вакцинации. Договориться об общем подходе она планирует до конца января, а пока на виртуальном саммите лидеры стран ЕС "согласились работать над стандартизированной и общепринятой формой, подтверждающей прививку против COVID-19 для медицинских целей".

По словам высокопоставленных чиновников ЕС, цель заключается в том, чтобы человек, поехав в другую страну, этим документом смог подтвердить врачам, что ему действительно сделали прививку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила причины, почему сперва сертификат будет использоваться лишь в медицинских целях:

из-за отсутствия всей необходимой информации о вакцинации и прививках против COVID-19;

из-за политических аспектов, ведь пока неясно, как обеспечить соблюдение прав тех, кто не получил доступ к вакцине, и какую альтернативу предложить тем, у кого есть уважительные причины не прививаться;

если сертификат сделают условием для путешествий, то многие воспримут это как введение принудительной вакцинации.

Издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Евросоюза, отмечает, что позже вопрос наличия сертификата о вакцинации как условия поездок из третьих стран в ЕС и из ЕС в третьи страны все же будет поднят.

Добавим, что по данным портала GediVisual, на утро 25 января прививку против коронавируса получили 5,2 миллиона человек в мире.

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