Голубовская озвучила самый страшный из трех сценариев развития пандемии

Пандемия коронавируса может развиваться по трем основным сценариям, считает врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская, самый страшный из них – ежегодный рост смертности.

Также возбудитель инфекции может просто исчезнуть, как это было в свое время с вирусом SARS-CoV, сказала она в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24". При этом наиболее вероятным врач назвала другой вариант развития событий.

Примерно через два года после возникновения заболевания оно станет сезонным и сконцентрируется на группах риска – пожилых людях, считает Голубовская.

"Одно из неприятных событий – вирус возник от животных, от летучих мышей и панголинов. Но сейчас он передается от человека к человеку. Если он начнет передаваться от человека к животному, как с норками случилось, и наоборот, это уже будет совсем другая история. И мы уже не сможем с ним практически справиться. Все зоонозы вызывают очень тяжелые формы заболевания. Помните птичий грипп? Как поголовье птиц уничтожали? Как норок? Потому что это очень большой риск", – подчеркнула она.

Напомним, что первый случай тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, англ. SARS, в СМИ – атипичная пневмония), вызываемого коронавирусом SARS-CoV, был зарегистрирован в ноябре 2002 года в южном Китае. Для заболевания была характерна вирусная пневмония, которая быстро прогрессировала до дыхательной недостаточности.

Инфекция в течение двух месяцев распространилась на соседние Гонконг и Вьетнам, в конце февраля 2003 года и далее – на другие страны и континенты.

Всего 8098 случаев заболевания зарегистрировали в 29 странах, 774 закончились смертельным исходом.

Эпидемию остановили благодаря принятым мерам контроля по распространению инфекции.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Голубовской, официальная статистика по коронавирусу в Украине не соответствует действительности. Большую роль в этом играет то, что многие заболевшие не обращаются за медпомощью, считает она.