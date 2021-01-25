Зеленский поручил разработать детальную программу вакцинации украинцев: что входит в план

Президент Владимир Зеленский поручил правительству как можно быстрее представить подробную программу вакцинации от COVID-19 в Украине и уточнил критерии разработки документа.

Об этом пишет пресс-служба главы государства. Он отметил, что план по прививкам от этой инфекции должен быть по каждой области.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", – отметил президент во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

Зеленский подчеркнул, что должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел коронавирусом, чтобы определить, когда нужно вакцинировать эту категорию людей.

Во время совещания премьер-министр Денис Шмыгаль доложил президенту, что в Украине по состоянию на 25 января зарегистрировано 235,7 тыс. активных больных COVID-19 и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях. Всего в больницах отведено под указанных пациентов более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены кислородом.

"В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", – уточнил он.

Если эти изменения будут приняты, они вступят в силу через семь дней после принятия, сказал премьер.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что переговоры по закупке вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии. Ожидается, что вакцинация в нашей стране может начаться с февраля. По его словам, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

Между тем в Израиле уже начали вакцинацию детей от коронавируса, а именно подростков в возрасте 16–18 лет.

Прививки старшеклассникам делают только с согласия родителей. В стране рассчитывают, что вакцинация позволит школьникам вернуться к учебе и сдать выпускные экзамены.

К концу марта в этой стране планируют сделать прививки от коронавируса всем гражданам страны старше 16 лет, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Как писал OBOZREVATEL, Степанов сообщил, что первый контракт на поставку вакцины против COVID-19 Украина удалось подписать с производителем Sinovac. В договоре прописано, что эффективность вакцины должна составлять не менее 70%.

Общая эффективность вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac составляет 78%, однако если учитывать легкие случаи без госпитализаций – она на уровне 50,4%.