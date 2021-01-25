Зисельс – о пандемии в Украине: я с апреля вижу, что украинская статистика неадекватна

Правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс, который отслеживает статистику пандемии коронавируса по миру, отметил, что украинские показатели не соответствуют реальности с апреля.

Свое мнение он озвучил в интервью "Сегодня", подчеркнув, что, когда изучил составленные им рейтинги по шести критериям, то Украина сначала оказалась на 30 месте в мире по темпам распространения COVID-19. Вместе с тем, добавил Зисельс, нашу страну он обозначил специальной пометкой как такую, статистическим данным которой нельзя доверять.

"Я с апреля вижу, что украинская статистика неадекватна. Более-менее реальное место страны я стараюсь определить по отдельным показателям. В Украине худшее место в частичном рейтинге по количеству тестов – 46-е. Страна очень мало тестирует с самого начала. Поэтому я сместил место Украины в рейтинге с 30 на 40", – объяснил правозащитник.

По словам Зисельса, понять, что украинская статистика не соответствует действительности, можно, сравнив ее с данными других государств.

"В апреле я опубликовал график 15 стран по коэффициенту летальности – это отношение летальных случаев к количеству инфицированных. Три страны, в которых были самые низкие показатели, – это Румыния, Россия и Украина. Я не верю этой статистике!" – сказал он.

Кроме того, Зисельс считает, что из-за отсутствия реальных цифр власть Украины не знакома с реальной картиной пандемии, а потому "принимает решение на ощупь".

"Более того, часто политические решения. На Новый год локдаун был во многих странах, но у нас не было. Потому что было давление на правительство, чтобы бизнес смог заработать. Но о людях никто не думал", – возмутился правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL: