Президент Мексики заразился коронавирусом

67-летний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в понедельник, 25 января, на своей странице в Twitter. Президент отметил, что имеет легкие симптомы заболевания и уже начал лечение.

"С сожалением информирую вас о том, что заражен ковидом. Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом", – написал он.

Политика временно заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

"Я буду следить за руководством страной из Национального дворца", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 72-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заболел коронавирусом. Он самоизолировался и отменил ближайшие запланированные мероприятия.