Голубовская о тайной вакцинации VIPов от COVID-19: это национальная традиция – спасайся, кто может

Врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская осудила тайную вакцинацию украинских политиков от COVID-19, связав этот скандал с "национальной традицией – спасайся, кто может".

Эту ситуацию, а также другие вопросы пандемии медик прокомментировала в прямом эфире "Украина 24". Трансляция программы ("Хард с Влащенко") велась в YouTube.

"В нашей стране люди, и мы с вами, таким образом живем, что себя каждый защищает сам. Люди возят массово препараты", – сказала Голубовская.

Она пояснила, что это происходило, в частности, когда в Украине не было лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

"Их возили кто как мог, привозили, чтобы спасать себя. Это наша такая национальная традиция – спасайся, кто может", – указала инфекционист.

Эксперт добавила, что, с ее точки зрения, в этом скандале очень важен вопрос морали.

"Когда это делает обычный гражданин, не политик, это понятно. Но когда это делают политики, которые не обеспечили должным образом защиту своего населения, это очень большая моральная сторона вопроса", – считает Голубовская.

По мнению врача, официальные цифры о COVID-19 не соответствуют действительности, хотя количество заболевших все же снижается.

"Вот в семье кто-то один заболел, начинает кто-то болеть другой и говорит: "А я никуда не пойду, не хочу ездить с этими анализами, зачем оно мне надо? Буду наблюдаться, и если будет ухудшение, тогда какое-то вмешательство". Сейчас таких людей все больше и больше. Уже и на дому лечат, даже с дыхательной недостаточностью идут на огромные риски. Это откладывает отпечаток на нашу статистику", – пояснила Голубовская.

Напомним, Голубовская выступила за производство вакцины от коронавируса в Украине. В противном случае страна всегда будет заложником каких-то политических ситуаций.

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