Хроника коронавируса в Украине и мире на 2 февраля: заражены уже почти 104 млн человек

По состоянию на вторник, 2 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,9 млн человек. За минувший день выявили 392 565 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 75,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 125 тыс., Бразилии – 25 тыс. и Испании – 25 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностировано 1 221 485 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 768 человек, при этом 1 023 915 победили ее. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.