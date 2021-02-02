Хроника коронавируса в Украине и мире на 2 февраля: заражены уже почти 104 млн человек
По состоянию на вторник, 2 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,9 млн человек. За минувший день выявили 392 565 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 75,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 125 тыс., Бразилии – 25 тыс. и Испании – 25 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине диагностировано 1 221 485 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 768 человек, при этом 1 023 915 победили ее. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.
Украина получит вакцину от коронавируса через две недели.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будет происходить запись на вакцинацию.
ВОЗ изменила свои рекомендации, заявив, что беременные могут вакцинироваться от COVID-19 при наличии высокого риска заражения или сопутствующих заболеваний.
Канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что вакцинацию во всем мире придется начать сначала. Она также заявила, что Израилю удалось достичь быстрых темпов прививочной кампании отчасти из-за согласия правительства предоставить персональные данные в обмен на большие партии препарата.
Пандемию коронавируса можно контролировать даже с мутациями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом говорит снижение заболеваемости в последние недели в мире, считает он.