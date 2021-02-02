Меркель объяснила феномен скоростной вакцинации в Израиле и допустила, что придется начать все сначала

Израилю удалось достичь быстрых темпов вакцинации против COVID-19 отчасти из-за согласия правительства предоставить персональные данные в обмен на большие партии препарата. В то же время не исключено, что в будущем прививки придется делать каждый год.

Об этом 1 февраля заявила канцлер Германии Ангела Меркель после совместного заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний, которой производят вакцины. Ее слова передает Deutsche Welle.

Канцлер поддержала то, как руководство ЕС подготовилось к проведению массовой вакцинации, хотя определенные действия и снизили скорость. Впрочем, Меркель утверждает, что на это были "веские основания".

Политик добавила, что переговоры Евросоюза с производителями вакцин затянулись из-за вопроса гарантий и ответственности со стороны фармкомпаний.

К примеру, правительство Израиля согласилось предоставить некоторую информацию о своей кампании, но в ЕС отказались жертвовать защитой персональных данных в обмен на более быстрый доступ к вакцине, пояснила канцлер ФРГ.

Более медленную вакцинацию по сравнению с США Меркель объяснила ограниченными возможностями производственных мощностей в ЕС. По ее мнению, несмотря на все проблемы есть шансы соблюсти обещание власти о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.

Отдельно канцлер ФРГ остановилась на перспективах борьбы с COVID-19 в будущем. Она предположила, что дело не ограничится только нынешней прививочной кампанией.

"Возможно, нам придется делать себе прививки много лет. Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз ежегодно вакцинируетесь против новой мутации", – сказала Меркель.

Она отметила, что в случае появления нового вида коронавируса, против которого не будут действовать уже выработаны вакцины, придется "начинать все сначала".

"Если этот вирус будет продолжать меняться, у нас будет еще одна проблема. Если, например, появится мутация, на которую вакцина не действует, то мы начнем все сначала", – пояснила канцлер Германии.

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