В странах Балтии кот впервые заразился COVID-19

В Латвии подтвержден первый случай заражения домашнего кота коронавирусом. Это также первый такой случай на территории стран Балтии.

Образцы животного были получены еще 31 января, пишет Sputnik со ссылкой на заявление главного инфекциониста латвийского Минздрава Уго Думписа.

Всего на коронавирус проверили 240 котов, некоторые из них живут у людей с подтвержденным COVID-19. У нескольких животных обнаружили антитела.

По словам Думписа, Литва стала первой страной в Балтийском регионе, где заражение обнаружено у представителей данного вида животных.

Ранее коронавирус был диагностирован у кота в российском Санкт-Петербурге. Ученые проверили животное и допускают, что оно заразилось от своих хозяев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2020 года в Нью-Йорке скончалась немецкая овчарка по кличке Бадди, которая стала первой в стране с диагнозом COVID-19. Вероятнее всего она заразилась от своего хозяина.

Напомним, ранее ученые заявили, что коты и собаки в меньшей мере подвержены COVID-19. Больше всего вероятность заразиться оказалась у хорьков.