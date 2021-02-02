В Британии от COVID-19 умер 100-летний ветеран войны, собравший миллионные пожертвования для медиков

В Великобритании от COVID-19 умер 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, ставший героем страны после того, как за время пандемии собрал почти 33 млн фунтов (45 млн долларов) для Национальной службы здравоохранения (NHS).

В течение последних нескольких недель он лечился от пневмонии. Позитивный тест на COVID-19 мужчина сдал на прошлой неделе, пишет ВВС.

Ранее капитан прошел курс лечения от рака, а с лета 2020 года восстанавливал подвижность после того, как сломал бедро.

Королева Елизавета II, которая в июле-2020 посвятила Мура в рыцари, лично выразила соболезнования семье ветерана.

Том Мур родился в 1920 году в английском городке Китли. Во время войны капитан служил в Индии и Бирме. После окончания военных действий стал управлять местной компанией по производству бетона и спас ее от банкротства.

Популярность ему принес сбор пожертвований для медиков. Мужчина устроил благотворительную акцию, поставив перед собой цель – до дня своего столетия обойти сто кругов по заднему двору дома, используя ходунки для опоры.

Таким образом Мур планировал собрать всего тысячу британских фунтов, но уже через неделю сумма пожертвований перевалила за один миллион, а ко дню столетнего юбилея ветерана превысила 30 миллионов фунтов.

Муру прислали более 140 тыс. открыток из разных стран, а в день рождения капитана королевские BBC пролетели над его домом.

Как писал OBOZREVATEL, сценарист американского мультипликационного сериала "Симпсоны" Марк Уилмор умер после заражения коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет.